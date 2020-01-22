Соответствующее обращение было опубликовано на официальной странице посольства в Facebook.

“В День Соборности Украины мы призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым и Донбасс, а также территориальные воды”, – говорит она.

Кристина Квин также отметила, что украинцы с запада и востока, юга и севера страны продемонстрировали единство во время событий Революции Достоинства, а также в противостоянии с российской агрессии.

“Украинцы продемонстрировали единство в своем стремлении к процветающей, демократической и свободной стране в ответ на российскую агрессию. США поддерживают народ Украины в День соборности и каждый день”, – сказала она.

День соборності України 2020 🇺🇦 У День соборності України ми закликаємо Росію поважати суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом та Донбасом, а також її територіальними водами.🇺🇸 On Ukrainian Unity Day, we call on Russia to respect Ukraine’s sovereignty and territorial integrity within its internationally recognized borders, including Crimea and the Donbas, extending to its territorial waters. Gepostet von U.S. Embassy Kyiv Ukraine am Mittwoch, 22. Januar 2020