В День Соборности Украины, 22 января, в большинстве областей ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

“День Соборности в Украине отметится приходом атмосферного фронта с районов Скандинавии, Балтии. 22-го января в большинстве областей Украины ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, только южная часть попытается ограничиться только плотной облачностью. Осадки будут идти сначала на севере и западе, затем постепенно продвинутся к югу”, – говорится в сообщении.

Ветер северо-западного направления будет сильным, до штормовых порывов.

Температура воздуха в Украине завтра предполагается низкой: ночью и днем около нуля, на юге в дневные часы +3.. +6 градусов.

В Киеве среда также будет с атмосферным фронтом. Пройдет дождь, который будет переходить в мокрый снег. Также ожидается сильный, до штормового, северо-западный ветер.