Видео опубликовано на YouTube-канале музыканта.
13 февраля, накануне Дня влюбленных, певец Михайло Хома, лидер группы Dzidzio, опубликовал в своем Instagram-блоге загадочное признание в любви, адресованное украинской столице.
“Я хочу признаться. Мы впервые встретились с тобой, когда я вместе со студенческим хором на сцене Национального Дворца “Украина” пел песню “Бодай ся когут знудив”. … Я старался тебе понравиться, учился, смотрел на людей, которые были безумно влюблены в тебя, потому что с тобой они имели возможность реализовать свои мечты. Честно, все, что я ни делал, все мои старания были до одного места, с твоей стороны ко мне не было никакого внимания. Поэтому в один момент я тебя возненавидел. Сжал сильно зубы и пообещал себе, я тебя завоюю! Год времени, каждую пятницу и каждое воскресенье я жил в поезде, не мог найти себе места, меня тянуло домой и к тебе одновременно. Я делал невозможное: сальто, шпагат, в воздухе переобувался… И ты знаешь, я заметил, что тебе это очень понравилось. Я наконец понял, что Ты хочешь. Ты хочешь открыть мои сверхвозможности! Благодарю Тебя за это! И только сейчас, после 7 лет я честно могу признаться: да,
я люблю тебя, Киев, город мой, люблю тебя искренне за то, что ты есть, ты для меня — лучший город счастливых мечтаний,
Ну и как тебя не любить, Киев мой!”, — написал Dzidzio.
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Я хочу признатись. Ми вперше зустрілись з тобою, коли я разом зі студентським хором на сцені Національного Палацу «Україна» співав пісню «Бодай ся когут знудив». Емоцііі настільки переливались, що я вирішив піти широким кроком навпроти в ресторан. Зайшов, відкрив меню, закрив меню і вийшов. Я перестрашенний ніяк не міг зрозуміти, як так люди можуть дорого платити за їжу! Тому вирішив не починати стосунки, бо не можу оплатити навіть обід. Я старався тобі сподобатись, вчився, дивився на людей, які були безумно закохані в тебе, бо з тобою вони мали можливість реалізувати СВОЇ МРІЇ. Чесно, все, що я не робив, усі мої старання були до одного місця, з твого боку до мене не було жодної уваги. Тому в один момент я тебе зненавидів. Стиснув сильно зуби і пообіцяв собі, я тебе, с……, завоюю! Рік часу, кожної п’ятниці і кожної неділі я жив в поїзді, не міг знайти собі місця, мене тягнуло додому і до тебе одночасно. Я робив неможливе: сальто, шпагат, в повітр‘ї перезувався… І ти знаєш, я помітив, що тобі це дуже сподобалось. Я нарешті зрозумів, що Ти хочеш. Ти хочеш відкрити мої НАДМОЖЛИВОСТІ! Дякую Тобі за це! І тільки зараз, після 7 років я чесно можу признатись: ТАК, Я люблю тебе, Київ, місто моє, Люблю тебе щиро за те, що ти є, Ти для мене – найкраще місто щасливих мрій, Ну і як тебе не любити, Києве мій! В подарунок 🎁 написав Тобі пісню. Завтра – ПРЕМ‘ЄРА КЛІПУ. #ялюблютебекиїв #київ #kyiv
На следующий день певец представил новую песню под названием “Я люблю тебя, Киев!” и клип на нее.
- Украинский исполнитель Александр Пономарев, которого называют главным романтиком страны, презентовал новую песню специально ко Дню всех влюбленных.