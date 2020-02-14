Видео опубликовано на YouTube-канале музыканта.

13 февраля, накануне Дня влюбленных, певец Михайло Хома, лидер группы Dzidzio, опубликовал в своем Instagram-блоге загадочное признание в любви, адресованное украинской столице.

“Я хочу признаться. Мы впервые встретились с тобой, когда я вместе со студенческим хором на сцене Национального Дворца “Украина” пел песню “Бодай ся когут знудив”. … Я старался тебе понравиться, учился, смотрел на людей, которые были безумно влюблены в тебя, потому что с тобой они имели возможность реализовать свои мечты. Честно, все, что я ни делал, все мои старания были до одного места, с твоей стороны ко мне не было никакого внимания. Поэтому в один момент я тебя возненавидел. Сжал сильно зубы и пообещал себе, я тебя завоюю! Год времени, каждую пятницу и каждое воскресенье я жил в поезде, не мог найти себе места, меня тянуло домой и к тебе одновременно. Я делал невозможное: сальто, шпагат, в воздухе переобувался… И ты знаешь, я заметил, что тебе это очень понравилось. Я наконец понял, что Ты хочешь. Ты хочешь открыть мои сверхвозможности! Благодарю Тебя за это! И только сейчас, после 7 лет я честно могу признаться: да,

я люблю тебя, Киев, город мой, люблю тебя искренне за то, что ты есть, ты для меня — лучший город счастливых мечтаний,

Ну и как тебя не любить, Киев мой!”, — написал Dzidzio.

На следующий день певец представил новую песню под названием “Я люблю тебя, Киев!” и клип на нее.