Голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен сповістив, що країна не збирається купувати Гренландію. Про намір придбати острів у 2019 році заявляв 45-й президент Дональд Трамп.

Про це повідомляє The New York Times.

Блінкен сказав про це, коли полетів на острів.

У серпні 2019 року Трамп публічно заявив про ідею придбання Гренландії в Данського королівства, якому належить острів.

Це спричинило дипломатичний скандал, що призвело до відмови Трампа від візиту в Данію.

Під час візиту Блінкена до Гренландії він зустрівся з кількома міністрами, яким він підтвердив, що США не планують купувати острів.

Він додав, що Гренландія – “стратегічно важлива територія”, але його візит – “не візит покупця нерухомості”.

“Договір щодо нерухомості означає продаж землі, на якій нічого й нікого нема. Держсекретар Блінкен додав, що приїхав сюди заради людей, які живуть в Арктиці, заради людей, які живуть в Гренландії”, – сказав міністр закордонних справ острова Пеле Броберг.

Коли Трамп говорив про те, що США можуть купити острів, йому відповіли:

“Гренландія не продається. Гренландія – не Данія. Гренландія належить Гренландії. Я щиро сподіваюсь, що він про це сказав не серйозно”.

Гренландія – це асоційована з Данією територія, яка входить до складу Данського королівства, маючи, при цьому, розширену автономію. Данія зробила острів колонією в 1536 році. В 1978 році Данія дала острову статус автономії.

2019 рік – це не перший випадок, коли США проявили інтерес до Гренландії. Вперше Вашингтон запропонував купити цей острів в 1867 році, а востаннє, якщо не брати до уваги слова Трампа, то в 1941 році, коли Америка забезпечувала безпеку цієї території. Це боротьба за вплив в Арктиці, між США і Росією.

У 2018 році на острові відбулися вибори до місцевого парламенту, перемогу на яких здобула соціал-демократична партія (Siumut), яка виступає за відділення і повну незалежність від Данії.

У цьому ключі США намагаються пропонувати острову допомогу в розмірі $ 12,1 млн. Це робиться, щоб створити противагу впливу Росії й Китаю в Арктиці.