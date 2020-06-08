В детском саду "Калинка", что в Броварах, зафиксирована вспышка коронавируса.

Об этом сообщил мэр горда Игорь Сапожко на своей странице в Facebook.

По его словам, утром 6 июня были отобраны образцы для проведения ПЦР-анализа у всех работников дошкольного учебного заведения и детей, контактировавших с воспитательницей, которая инфицирована коронавирусом.

“По результатам исследования тесты на COVID-19 у девяти детей и троих взрослых оказались положительными. Двое детей госпитализированы в детскую областную больницу в городе Боярка, другие заболевшие лечатся амбулаторно”, – заявил мэр.

Также Сапожко уточнил, что сейчас детский сад закрыт на обсервацию, а все работники учебного заведения и родители воспитанников, которые с 1 июня посещали детсад, находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей.

В то же время другие дошкольные учреждения Броваров продолжат работать с соблюдением санитарно-эпидемических требований.

Напомним, что с 10 июня в Украине начинается следующий этап смягчения карантина, согласно которому предусматривается открытие баз отдыха – кроме детских лагерей.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области усилили противоэпидемические мероприятия из-за роста уровня заболеваемости COVID-19.