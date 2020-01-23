Немецкий национальный оператор железнодорожных перевозок Deutsche Bahn опроверг информацию о том, что будет управлять "Укрзализныцей" в течение 10 лет.

Об этом, отвечая на запрос DW, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что в Deutsche Bahn не планируют принимать в управление “Укрзализныцю”, но готовы консультировать и оказывать поддержку.

“DB Engineering & Consulting – консалтинговая компания в составе Deutsche Bahn, что работает над проектами в сферах инфраструктуры, мобильности и транспорта – будет консультировать и поддерживать “Укрзализныцю” в предпринимательских и технических вопросах”, – говорится в ответе.

Именно об этом, согласно данным немецкой стороны, говорится в “предварительном соглашении”, подписанном 22 января в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.

В Deutsche Bahn уточнили, что в начале февраля в Киев прибудет член правления компании, ответственный за вопросы инфраструктуры, – Рональд Пофалла. Он должен подписать с представителями украинского Правительства Меморандум о взаимопонимании, в котором будут зафиксированы детали сотрудничества с “Укрзализныцей”.

Ранее сегодня премьер-министр Украины Алексей Гончарук объявил о намерении передать “Укрзализныцю” в управление Deutsche Bahn AG на 10 лет. Глава Правительства уточнил, что о деталях “еще нужно договариваться”, и еще должны быть подписаны официальные документы.

“Но политическое решение относительно этого уже принято, и это уже огромный шаг”, – уверял Гончарук.

(На видео – с 5:00)

Между тем о том, что специалисты Deutsche Bahn будут именно советниками в реформировании Укрзализныци”, заявил и министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Он не исключает и других форматов сотрудничества в будущем.

“Пока это условно советники, а в дальнейшем будем смотреть”, – сказал Криклий, которого цитирует DW.

Такое же заявление министр сделал и в комментарии изданию LIGA.net на “Украинском завтраке” в Давосе. По его словам, Украина будет советоваться с немецкими специалистами, в частности, по развитию пассажирских и грузовых перевозок.

“Сейчас не идет речь о продаже собственности или сдаче в аренду. Речь идет о стратегическом партнерстве. Мы максимум должны перенять, чтобы у нас были такие же прозрачные процедуры, чтобы не было коррупции, чтобы была “немецкая точность” в подходах и планировании. Как результат мы должны получить совсем другое качество как грузовых перевозок, так и пассажирских”, – отметил Криклий.

На вопрос о том, будет ли Deutsche Bahn назначать руководителя “Укрзализныци” и планируется ли поставить на руководящие посты топ-менеджеров от немецкой компании, министр ответил: “Мы говорим пока о консультациях и о партнерстве. В дальнейшем будем рассматривать разные сценарии. Но мы будем защищать интересы Украины – что нам выгодно и что нет”.