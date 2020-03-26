Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
“Знаем, как сильно вы ждете появления паспортов в “Дії”. Поэтому готовьте свои смартфоны – регистрацию на тестирование цифровых документов объявляем открытой!” – говорится в сообщении.
Регистрация доступна по ссылке.
Отмечается, что для того, чтобы принять участие в тестировании, нужно иметь и биометрический паспорт, и ID-карту.
“Советуем не затягивать с регистрацией. Протестировать цифровые паспорта смогут 28 000 украинцев – 20 тыс. пользователей Android и 8 тыс. пользователей iOS”, – добавили в министерстве.
Все, кто имеет только один из двух документов, смогут пользоваться им в “Дії” уже после официального релиза.
- Ранее Владимир Зеленский выступил на презентации приложения “Дія”, где рассказал, что до конца зимы у украинцев могут появиться цифровые паспорта.