В Калифорнии (США) 30 апреля откроется парк развлечений California Adventure от Disneyland. Этот парк был закрыт на протяжение года.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Президент Disneyland Resort Кен Потрок отметил, что открытие парков в штате – это 10 тысяч рабочих мест.

“День, которого мы все так долго ждали, почти наступил. Мы, рады, что более 10 тысяч наших сотрудников вернутся к работе, поскольку мы готовимся приветствовать наших гостей в нашем счастливом месте”, – сказал он.

Посещать California Adventure от Disneyland смогут только те, кто живут на территории штата Калифорния.

Гости парка в возрасте от 2 лет обязаны приходить в защитных масках, придерживаться социального дистанцирования.

Из-за пандемии, из Disneyland уволили свыше 32 тысяч сотрудников. До “эпохи коронавируса” в парках по всему миру работали 170 тысяч человек.

Возобновление работы парков Disneyland будет поэтапным и может меняться, в зависимости от требований штатов, стран или городов.

Ранее власти Калифорнии планировали открыть парки Disneyland 1 апреля. Отель Grand Californian, который находится на территории парка Disneyland, откроется 29 апреля. Два других отеля, Disney’s Paradise Pier Hotel и Disneyland Hotel, откроются позже.