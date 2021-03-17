Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Президент Disneyland Resort Кен Потрок отметил, что открытие парков в штате – это 10 тысяч рабочих мест.
“День, которого мы все так долго ждали, почти наступил. Мы, рады, что более 10 тысяч наших сотрудников вернутся к работе, поскольку мы готовимся приветствовать наших гостей в нашем счастливом месте”, – сказал он.
Посещать California Adventure от Disneyland смогут только те, кто живут на территории штата Калифорния.
Гости парка в возрасте от 2 лет обязаны приходить в защитных масках, придерживаться социального дистанцирования.
Из-за пандемии, из Disneyland уволили свыше 32 тысяч сотрудников. До “эпохи коронавируса” в парках по всему миру работали 170 тысяч человек.
Возобновление работы парков Disneyland будет поэтапным и может меняться, в зависимости от требований штатов, стран или городов.
Ранее власти Калифорнии планировали открыть парки Disneyland 1 апреля. Отель Grand Californian, который находится на территории парка Disneyland, откроется 29 апреля. Два других отеля, Disney’s Paradise Pier Hotel и Disneyland Hotel, откроются позже.
- В июле в Париже возобновил работу Disneyland после паузы из-за эпидемии коронавируса.