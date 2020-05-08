В Днепре 6-летний мальчик спас жизнь своей матери и ее приятелям, которые употребляли наркотические вещества на берегу водоема.

Об этом проинформировали в пресс-службе Патрульной полиции Днепропетровской области.

Инцидент произошел 7 мая.

Компания приехала в Днепр из Новомосковска на автомобиле. Двое мужчин и женщина (мать ребенка) употребляли наркотики на берегу пруда, что в Амур-Нижнеднепровском районе города.

В какой-то момент им стало плохо, и 6-летний мальчик позвал на помощь.

“Около 16:00 на спецлинию 102 позвонил неравнодушный гражданин и сообщил, что к нему обратился 6-летний мальчик, который звал на помощь. Взрослые, с которыми он находился, употребляли наркотики, и им стало плохо. Когда инспекторы прибыли по указанному адресу, информация подтвердилась. На месте уже работали врачи “скорой”, которые сообщили, что у мужчин острое наркотическое отравление”, – говорится в сообщении.

На момент прибытия полиции мужчины находились в практически бессознательном состоянии.

29-летняя женщина, мать мальчика, которая находилась с мужчинами и могла отвечать на вопросы, признала, что они употребляли запрещенные вещества. Ребенок стал свидетелем этого.

Мужчин госпитализировали в больницу. На место происшествия правоохранители вызвали следственно-оперативную группу и инспектора ювенальной превенции, которые будут разбираться в обстоятельствах инцидента.

хлопчик Саме такими, як ви побачите на цьому відео, є наслідки вживання наркотичних речовин. Двох чоловіків у майже несвідомому стані та жінку з ознаками наркотичного сп’яніння виявили патрульні на березі ставка, що в Амур-Нижньодніпровському районі. Поліцейські прибули туди на виклик 7 травня. Близько 16-ї години спецлінії 102 зателефонував небайдужий громадянин та повідомив, що до нього звернувся 6-річний хлопчик, який кликав на допомогу. Дорослі, з якими він перебував, вживали наркотики і їм стало зле. Коли інспектори прибули за вказаною адресою, інформація підтвердилася. На місці вже працювали лікарі швидкої, які повідомили, що у чоловіків гостре наркотичне отруєння. 29-річна жінка, мати хлопчика, яка перебувала з чоловіками, і могла відповідати на питання, повідомила, що вони вживали заборонені речовини. Дитина стала свідком цього. Хлопчик відреагував на небезпеку і кинувся рятувати життя безвідповідальних дорослих, котрі, до того ж, прибули на так званий «наркотичний пікнік» на автомобілі. Чоловіків шпиталізували до лікарні. На місце події охоронці порядку викликали слідчо-оперативну групу та інспектора ювенальної превенції,які надалі розбиратимуться в обставинах цієї події.. #Дніпропатруль, #ПорядокЦеТи Опубліковано Патрульна поліція Дніпропетровської області Пʼятниця, 8 травня 2020 р.