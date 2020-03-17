Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.
Там уточнили, что у трех участников коллектива обнаружили незначительное повышение температуры. Их доставили под надзор медицинских работников в Днепровской городской клинической больнице № 21.
“Есть ли у них обычное ОРВИ, или COVID-19 обнаружит дальнейшее наблюдение и обследование”, — отметил директор департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Валерий Сердюк.
Остальные участники коллектива находятся на обсервации, где медики будут наблюдать за их состоянием здоровья ближайшие две недели. Сейчас все чувствуют себя хорошо и не имеют симптомов болезни.
В швейцарскую Женеву коллектив академического театра выехал 11 марта. На гастроли отправились на двух автобусах. В общем — 39 артистов и работники сцены и 4 водителя.
Проехав через Польшу и Германию, 14 марта трупа остановилась на ночлег во Франции. Из-за ситуации с коронавирусом и закрытием границы гастроли прервали.
- С 17 марта в Украине действуют жесткие меры по борьбе с пандемией.
- Кабинет Министров Украины принял решение запретить с 17 марта на всей территории страны любые массовые мероприятия с участием более 10 человек.
- 16 марта Министерство здравоохранения зарегистрировало случаи передачи коронавируса COVID-19 внутри Украины. Эти случаи не связаны с поездками за границу.