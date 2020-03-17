40 артистов Днепропетровского академического театра оперы и балета отправили на обсервацию из-за подозрения на коронавирус у еще трех артистов коллектива.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.

Там уточнили, что у трех участников коллектива обнаружили незначительное повышение температуры. Их доставили под надзор медицинских работников в Днепровской городской клинической больнице № 21.

“Есть ли у них обычное ОРВИ, или COVID-19 обнаружит дальнейшее наблюдение и обследование”, — отметил директор департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Валерий Сердюк.

Остальные участники коллектива находятся на обсервации, где медики будут наблюдать за их состоянием здоровья ближайшие две недели. Сейчас все чувствуют себя хорошо и не имеют симптомов болезни.

В швейцарскую Женеву коллектив академического театра выехал 11 марта. На гастроли отправились на двух автобусах. В общем — 39 артистов и работники сцены и 4 водителя.

Проехав через Польшу и Германию, 14 марта трупа остановилась на ночлег во Франции. Из-за ситуации с коронавирусом и закрытием границы гастроли прервали.