В Днепре ликвидируют штаб движения, которое поддержало активиста Стерненко

Об этом говорится в сообщении штаба.
Коммунальщики под охраной полиции частично сорвали символику “Руху опору капітуляції” и частично заклеили ее информацией о том, что в данном помещении якобы находится штаб по борьбе с COVID-19.
“Прямо сейчас символику Штаба Руху опору капітуляції в Днепре заклеивают информацией, якобы в этом помещении находится штаб по борьбе с COVID-19. Это происходит несмотря на то, что здание официально находится в аренде, и к тому же – по состоянию на сейчас – является опечатанным”, – отмечают в штабе движения.
По данным движения, на баннерах, которые пытаются развесить, – логотип Красного Креста – “уважаемой организации, которая таким образом пятнает свою репутацию участием в политических играх и давлением на общественность”.
Фото: dniprograd.org
Стоит отметить, что накануне “Рух опору капітуляції” поддержал одесского активиста Сергея Стерненко.
Напомним, что самая многочисленная фанатская группировка в Украине WBC Ультрас “Динамо” пригрозила протестами из-за преследования одесского активиста Сергея Стерненко.
Ранее сообщалось, что одесский активист Сергей Стерненко написал заявление в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) на Генпрокурора Ирину Венедиктову из-за возможного декларирования ею недостоверной информации.
Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против Генерального прокурора Ирины Венедиктовой.
- Венедиктова требовала сообщить о подозрении активисту Стерненко.
- Глава Офиса Генпрокурора также заявила, что подозрение одесскому активисту Сергею Стерненко, который, защищаясь от нападающих, нанес одному смертельное ранение, будет в любом случае.
- Кровавое нападение на экс-лидера одесского “Правого сектора” Сергея Стерненко через год после совершения не раскрыто, часть доказательств о предыдущих нападениях следствие потеряло, а вернувшийся экс-заместитель главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрей Портнов всерьез взялся за активиста. #Буквы пообщались со Стерненко и выяснили, как продвигается дело год спустя.