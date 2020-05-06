Covid-19 Украина

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В Днепре ликвидируют штаб движения, которое поддержало активиста Стерненко

В Днепре с самого утра возобновилось противостояние вокруг штаба "Руху опору капітуляції".

Среда, 6 мая 2020, 12:44

Об этом говорится в сообщении штаба.

Коммунальщики под охраной полиции частично сорвали символику “Руху опору капітуляції” и частично заклеили ее информацией о том, что в данном помещении якобы находится штаб по борьбе с COVID-19.

“Прямо сейчас символику Штаба Руху опору капітуляції в Днепре заклеивают информацией, якобы в этом помещении находится штаб по борьбе с COVID-19. Это происходит несмотря на то, что здание официально находится в аренде, и к тому же – по состоянию на сейчас – является опечатанным”, – отмечают в штабе движения.

По данным движения, на баннерах, которые пытаются развесить, – логотип Красного Креста – “уважаемой организации, которая таким образом пятнает свою репутацию участием в политических играх и давлением на общественность”.

Фото: dniprograd.org

Стоит отметить, что накануне “Рух опору капітуляції” поддержал одесского активиста Сергея Стерненко.

Напомним, что самая многочисленная фанатская группировка в Украине WBC Ультрас “Динамо” пригрозила протестами из-за преследования одесского активиста Сергея Стерненко.

Ранее сообщалось, что одесский активист Сергей Стерненко написал заявление в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) на Генпрокурора Ирину Венедиктову из-за возможного декларирования ею недостоверной информации.

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против Генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Теги: Днепр, Сергей Стерненко

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