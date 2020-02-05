В понедельник, 3 февраля, в Днепре задержали педофила, который развращал несовершеннолетних и производил с ними порнографию. Его жертвами стали 17 детей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

“3 февраля 2020 года преступнику сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 301 (“Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов”) и ч. 2 ст. 156 (“Развращение несовершеннолетних”) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 12 лет лишения свободы”, – говорится в сообщении.

Следствие установило, что 60-летний мужчина развращал детей в течение нескольких лет. Он подыскивал детей и вывозил их в безлюдные места. Затем разными способами заставлял имитировать действия сексуального характера, фиксируя все на фото.

Также у некоторых детей он забирал ценные вещи. В результате мужчину задержали за совершение разбойного нападения на ребенка. Сейчас мужчина находится в СИЗО. В ходе расследования этого факта были проведены обыски и изъяты электронные носители с детской порнографией.