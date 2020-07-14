На местных выборах в Днепре за одну и ту же нишу будут бороться партия мэра города Бориса Филатова и соратника олигарха Игоря Коломойского Игоря Палицы.

Такое мнение в интервью #Буквам высказал экс-генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, партии, которые будут ставить на идею децентрализации, могут получить значительную поддержку на местных выборах.

“Поэтому партия “Предложение” Филатова теоретически сможет заявить о себе, взяв, к примеру, совместно процентов десять депутатов местных советов”, – считает он.

Луценко отметил, что в этом же поле будет работать партия соратника олигарха Коломойского Игоря Палицы.

“На его поле (Филатова) пробует также играть господин Палица с партией, как там она называется. “За майбутнє”. Я правда советовал ему добавить слово Украина. “За майбутнє України”, ну чтобы логичнее было. “За МАУ”. Но, если без юмора, … это значит, что местное самоуправление ищет свою нишу. Я не знаю сколько они наберут, но тоже допускаю, что процентов 10-15 депутатов местных советов могут набрать, заявив о себе”, – рассказал он.

Луценко считает, что на местных выборах “чем меньше зеленых, тем лучше”.

“Если глава государства проснется утром после местных выборов, вылезет из теплой ванны имени Ермака-Тимошенко и узнает, что у него нет ни одного председателя областного центра, и не более 20 процентов депутатов местных советов, для него это будет очень полезен холодный душ, а для страны это откроет новые проекты”, – сделал акцент он.