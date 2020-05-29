В Днепре прямо на улице загорелся и полностью сгорел пассажирский трамвай. При этом никто не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Уточняется, что тушить пожар прибыли десять спасателей, а также две единицы пожарной техники.

При этом сразу локализовать огонь не удалось, поскольку линия передвижения электротранспорта находилась под напряжением. В конечном итоге спасателям удалось справиться с пожаром.

В вагоне при пожаре не было пассажиров. Этот вагон на ремонт в депо транспортировал другой трамвай.