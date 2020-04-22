Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в городе произошла вспышка коронавируса COVID-19. За сутки зафиксировано более 20 случаев заражения.

Об этом он написал в Facebook.

“Дороги земляки, у меня плохие новости. В городе, похоже, произошла конкретная вспышка COVID-19”, – написал Филатов.

Он сообщил, что за последние сутки в городе лабораторно подтвердили больше 20 случаев заражения. При этом, ранее в городе фиксировалось по 1 – 2 случая в сутки.

“Карантин соблюдайте. Я ж ору постоянно в пустоту”, – написал мэр Днепра.

Следует отметить, что, по данным СМИ, в Днепре в Храме Великомученика и целителя Пантелеймона в вербное воскресенье людей причащали с одной ложечки.