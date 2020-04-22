Об этом он написал в Facebook.
“Дороги земляки, у меня плохие новости. В городе, похоже, произошла конкретная вспышка COVID-19”, – написал Филатов.
Он сообщил, что за последние сутки в городе лабораторно подтвердили больше 20 случаев заражения. При этом, ранее в городе фиксировалось по 1 – 2 случая в сутки.
“Карантин соблюдайте. Я ж ору постоянно в пустоту”, – написал мэр Днепра.
Следует отметить, что, по данным СМИ, в Днепре в Храме Великомученика и целителя Пантелеймона в вербное воскресенье людей причащали с одной ложечки.
- Мэр Днепра Борис Филатов накануне Пасхи пригрозил заложить двери церквям и перекопать к ним дороги.