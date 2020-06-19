В Днепре во время задержания подозреваемого был убит 26-летний сотрудник полиции Дарвин Потуданский.

Об этом проинформировали в пресс-службе управления Национальной полиции Украины в Днепропетровской области.

Так, сегодня утром в городе было совершено разбойное нападение. Для задержания правонарушителя всем оперативникам и нарядам предоставили приметы злоумышленника и описание автомобиля.

Во время отработки города полицейские Шевченковского отделения полиции увидели похожий по описанию автомобиль.

Для установления личности водителя правоохранители решили доставить его в отделение полиции.

Отмечается, что злоумышленник совершил несколько выстрелов из пистолета Макарова в сторону оперуполномоченного Дарвина Потуданского. 26-летний полицейский, истекая кровью, задержал подозреваемого, но впоследствии скончался.

“Во время движения автомобиля злоумышленник совершил несколько выстрелов в полицейского, который сидел рядом. Раненому полицейскому удалось выхватить оружие у нападающего, задержать его и одеть на него наручники. От полученных ранений полицейский скончался”, – говорится в сообщении.