Об этом сообщил директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета Игорь Маковцев.
Чтобы воспользоваться городским транспортом, необходимо заранее получить специальный билет в пунктах выдачи, а также иметь при себе удостоверение личности, защитную маску и перчатки.
В обычном режиме будет работать весь электротранспорт и 39 автобусных маршрутов: № 2, 10, 21-Б, 23, 27, 35, 38, 39, 51, 57-А, 64-Г, 75, 85, 86, 88, 91, 92, 98, 106, 113, 115, 120, 121, 125, 136-А, 141, 151-Б, 153, 157-А.
В то же время маршруты № 4, 43, 108, 141-А, 141-Б, 151-Б будут курсировать по схемам, утвержденным на время карантина.
“Также с 12 мая восстанавливается плата за проезд согласно установленному тарифу. В связи с ослаблением карантина, которое анонсировали в правительстве, транспортом будут пользоваться и представители бизнеса. Какие именно это будут категории, будет понятно, когда Кабмин опубликует постановление”, – заявил Маковцев.
При этом количество пассажиров в транспорте ограничено количеством сидячих мест.
По состоянию на 5 мая в Днепре зафиксировали 150 случаев заболевания коронавирусом.
- Карантин в Украине решено продлить до 22 мая, но с некоторыми послаблениями. Будет разрешено работать: летним площадкам заведений общественного питания; парикмахерским, маникюрным салонам и салонам красоты; магазинам непродовольственных товаров; библиотекам и музеям; стоматологическим кабинетам; нотариусам, адвокатам, аудиторам и психологам; тренировки в командных видах спорта для профессионалов.
- Ранее в Правительстве сообщали, что в Украине введут адаптивный карантин (в случае вспышки инфекции в отдельных регионах карантин будут усиливать именно там, а не по всей стране).
- План премьер-министра Дениса Шмыгаля по выходу из карантина состоит из 5 этапов. На первом из них (если процент заболевших увеличивается не больше чем на 5% 10 дней подряд) планируется открытие парков, скверов, зон отдыха; объектов индустрии красоты; будут разрешены тренировки в командных видах спорта, торговля непродовольственными товарами оптом и в розницу; возобновится работа кофеен на вынос.