В связи с ослаблением карантина в Днепре с 12 мая возобновят работу общественного транспорта.

Об этом сообщил директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета Игорь Маковцев.

Чтобы воспользоваться городским транспортом, необходимо заранее получить специальный билет в пунктах выдачи, а также иметь при себе удостоверение личности, защитную маску и перчатки.

В обычном режиме будет работать весь электротранспорт и 39 автобусных маршрутов: № 2, 10, 21-Б, 23, 27, 35, 38, 39, 51, 57-А, 64-Г, 75, 85, 86, 88, 91, 92, 98, 106, 113, 115, 120, 121, 125, 136-А, 141, 151-Б, 153, 157-А.

В то же время маршруты № 4, 43, 108, 141-А, 141-Б, 151-Б будут курсировать по схемам, утвержденным на время карантина.

“Также с 12 мая восстанавливается плата за проезд согласно установленному тарифу. В связи с ослаблением карантина, которое анонсировали в правительстве, транспортом будут пользоваться и представители бизнеса. Какие именно это будут категории, будет понятно, когда Кабмин опубликует постановление”, – заявил Маковцев.

При этом количество пассажиров в транспорте ограничено количеством сидячих мест.

По состоянию на 5 мая в Днепре зафиксировали 150 случаев заболевания коронавирусом.