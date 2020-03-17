В Днепре с 18 марта введут карантин и остановят метро.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Уточнятся, что в городе закроют рестораны, кафе, заведения культуры, развлекательные и фитнес-центры.

“Таким меры помогут горожанам обезопаситься от возможного заболевания коронавирусом. Кроме того, массовые мероприятия, которые предусматривает собрание более десяти людей, перенесут или отменят. Ограничения вступают силу после полночи и будут действовать до конца общегосударственного карантина, введенного правительством во всей Украине”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что все больницы, поликлиники и магазины, в которых продаются продукты и товары гигиены, аптеки, зоомагазины, авто-заправочные станции будут работать. Персонал будет обеспечен средствами индивидуальной защиты.

“Также с сегодняшнего дня с 15:00 днепровский метрополитен остановит работу до конца карантинного режима в стране. Остальной городской транспорт будет работать без изменений”, – говорится в сообщении.

В Киеве сегодня с 23:00 вечера прекратит работу метрополитен в связи с введением в стране карантинных мер из-за вспышки коронавируса COVID-19.