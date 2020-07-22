Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровского областного совета.
Уточняется, что шестеро священнослужителей в данный момент госпитализированы, а остальные 9 находятся на самоизоляции.
При этом сообщается, что властям и правоохранителям удалось установить круг контактных лиц заболевших по местам богослужений и жительства.
“Учитывая место проживания и службы больных, не исключена возможность дальнейшего распространения вспышки заболевания среди священнослужителей и прихожан. Поскольку только по первому заболевшему во время богослужений в г. Днепр и г. Петропавловка за две недели могли принимать участие более 2 тысяч человек”, – рассказал руководитель областного лабораторного центра Роман Чуб.
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