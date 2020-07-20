Об этом сообщили в военной прокуратуре Днепропетровского гарнизона Южного региона.
По данным следствия, инцидент произошел в понедельник, 20 июля, на территории Синельниковского района. Во время движения колонны военной техники одной из воинских частей Нацгвардии водитель ЗИЛ-131 “по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения”, где столкнулся с Daewoo Lanos.
В результате ДТП погибли водитель и пассажир легковушки, еще трое пассажиров – в тяжелом состоянии. Водитель военной машины – 20-летний военнослужащий – был задержан.
В отношении него возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 415 (нарушение правил вождения или эксплуатации машин) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.
В ГБР уточнили, что одна из погибших – это 12-летняя девочка.
- Ранее сообщалось, что в субботу утром, 18 июля, в Одесской области столкнулись два автомобили, в результате чего погибли шесть человек, еще трое госпитализированы.