В Днепропетровской области грузовик Национальной гвардии выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой.

Об этом сообщили в военной прокуратуре Днепропетровского гарнизона Южного региона.

По данным следствия, инцидент произошел в понедельник, 20 июля, на территории Синельниковского района. Во время движения колонны военной техники одной из воинских частей Нацгвардии водитель ЗИЛ-131 “по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения”, где столкнулся с Daewoo Lanos.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир легковушки, еще трое пассажиров – в тяжелом состоянии. Водитель военной машины – 20-летний военнослужащий – был задержан.

В отношении него возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 415 (нарушение правил вождения или эксплуатации машин) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

В ГБР уточнили, что одна из погибших – это 12-летняя девочка.