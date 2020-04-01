Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
Уточняется, что преступники действовали с 2018-го года. В состав группы входили трое жителей Кривого Рога.
В полиции сообщают, что мошенники похищали средства граждан при помощи деактивации SIM-карт мобильной связи, номера которых были финансовыми номерами пострадавших. После получения дубликата SIM-карты преступники получали доступ к сообщениям, мессенджерам и страницам социальных сетей жертв.
После этого мошенники могли поменять пароль интернет-банкинга и распоряжаться чужими средствами.
Также отмечается, что преступники оформляли онлайн-кредиты. По первоначальной информации, им удалось похитить в общей сумме около 1,5 миллиона гривен.
При этом сообщается, что информацию о тех людях, которые держали на счетах большие суммы денег, преступники получали через свои коррупционные связи в банках.
В результате обысков на месте жительства фигурантов правоохранители изъяли мобильные телефоны, банковские карты, жесткий диск, флэш-накопители, карт-холдеры, “черновые” записи.
В киберполиции рекомендуют гражданам отключать услугу удаленной замены SIM-карты телефона. Тогда ее можно будет заменить только лично, имея для того необходимые удостоверяющие документы.
- Ранее “ПриватБанк” предупреждал клиентов о новом виде мошенничества – “призовых опросах” в соцсетях и на мошеннических сайтах, где под предлогом выплаты денежных призов за ответы на несколько простых вопросов мошенники получают доступ к личным финансовым данным участников и списывают деньги с карточек.
- В киберполиции рассказали, что нужно делать, чтобы не стать жертвой мошенников и избежать незаконного снятия средств с банковских счетов.