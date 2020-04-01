В Днепропетровской области полицейские разоблачили мошенников, которые обворовывали граждан при помощи дубликатов SIM-карт.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Уточняется, что преступники действовали с 2018-го года. В состав группы входили трое жителей Кривого Рога.

В полиции сообщают, что мошенники похищали средства граждан при помощи деактивации SIM-карт мобильной связи, номера которых были финансовыми номерами пострадавших. После получения дубликата SIM-карты преступники получали доступ к сообщениям, мессенджерам и страницам социальных сетей жертв.

После этого мошенники могли поменять пароль интернет-банкинга и распоряжаться чужими средствами.

Также отмечается, что преступники оформляли онлайн-кредиты. По первоначальной информации, им удалось похитить в общей сумме около 1,5 миллиона гривен.

При этом сообщается, что информацию о тех людях, которые держали на счетах большие суммы денег, преступники получали через свои коррупционные связи в банках.

В результате обысков на месте жительства фигурантов правоохранители изъяли мобильные телефоны, банковские карты, жесткий диск, флэш-накопители, карт-холдеры, “черновые” записи.

В киберполиции рекомендуют гражданам отключать услугу удаленной замены SIM-карты телефона. Тогда ее можно будет заменить только лично, имея для того необходимые удостоверяющие документы.