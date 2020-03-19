В Днепропетровской области в четверг, 19 марта, подтвердили первые два случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Отмечается, что пациенты находятся под наблюдением медиков.

“Есть два лабораторно подтвержденных случаях заболевания COVID-19. Пациенты получают всю необходимую помощь. Медики обеспечены необходимым оборудованием, материалами, средствами индивидуальной защиты”, – отметил глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Пациенты, у которых обнаружили коронавирус, недавно вернулись в Днепропетровскую область из-за рубежа. Сейчас их состояние здоровья стабильное, чувствуют себя хорошо.

“Медики устанавливают все контакты, которые могли иметь больные, чтобы обследовать этих людей и обеспечить их изоляцию”, – говорится в сообщении.

В области определены две госпитальные базы на 30 койко-мест: Днепровская городская больница №21 и Криворожская инфекционная больница.

В Украине подтвержден 21 случай COVID-19, сообщает пресс-служба МОЗ.

По состоянию на 20:00 19 марта при результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 17 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская (1) области и г. Киев (2).

По результатам исследований региональных лабораторий выявлено:

Днепропетровская – 2;

Житомирская – 1;

Также один случай подтвержден в г. Киев.