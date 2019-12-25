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В Днепропетровской области после использования медпрепарата умерла женщина

В Каменском Днепропетровской области после проведения хирургической операции скончалась женщина.

Среда, 25 декабря 2019, 17:46

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Facebook.

Как сообщается, в период с 17 по 19 декабря с использованием медицинского препарата в больнице проводился ряд хирургических операций.

“В этот же день у семи пациентов ухудшилось состояние здоровья и они были переведены в областную больницу, где наступили тяжелые последствия, одна из пациентов умерла”, – говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство.по ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.

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Теги: медицина, Днепропетровская область, здоровье

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