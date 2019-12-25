В Днепропетровской области после использования медпрепарата умерла женщина

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Facebook.
Как сообщается, в период с 17 по 19 декабря с использованием медицинского препарата в больнице проводился ряд хирургических операций.
“В этот же день у семи пациентов ухудшилось состояние здоровья и они были переведены в областную больницу, где наступили тяжелые последствия, одна из пациентов умерла”, – говорится в сообщении.
Правоохранители открыли уголовное производство.по ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.
- Ранее Экс-исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что новая министр здравоохранения Зоряна Скалецкая полностью контролируется нардепом от “Слуги народа” Михаилом Радуцким. Министр подтвердила, что кандидатуры заместителей ей предложил народный депутат от “Слуги народа” Михаил Радуцкий.