В Днепропетровской области после использования медпрепарата умерла женщина

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Facebook.

Как сообщается, в период с 17 по 19 декабря с использованием медицинского препарата в больнице проводился ряд хирургических операций.

“В этот же день у семи пациентов ухудшилось состояние здоровья и они были переведены в областную больницу, где наступили тяжелые последствия, одна из пациентов умерла”, – говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство.по ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.