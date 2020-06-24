Об этом сообщила пресс-служба полиции.
Уточняется, что взрыв гранаты произошел сегодня ночью из-за небрежного обращения. По предварительной информации речь идет о гранате “Ф-1”.
25-летний мужчина получил ранения живота и ног, был доставлен в реанимационное отделение, однако спасти его не удалось.
Сообщается, что правоохранители изъяли кольцо с чекой, а также собрали магнитом осколки от гранаты. Помимо того, найдены были также и другие вещественные доказательства, направленные на экспертизу.
По факту открыто уголовное производство по статье “небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов”.
- В Кривом Роге взорвался автомобиль, из-за чего один человек получил ранения.