Об этом сообщила пресс-служба полиции.
Уточняется, что в целом в банде состояли не меньше 10 человек, однако на данный момент правоохранителям удалось задержать пятерых.
В частности, полицейскими был задержан 45-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
Задержанным сообщили о подозрении по статьям “незаконное обращение с оружием” и “пытки”. В дальнейшем подозреваемым может угрожать до 10 лет лишения свободы.
Сообщается, что по ходу обысков полицейские обнаружили у членов банды много оружия: больше 30 единиц, гранаты, мины, взрывчатку и несколько тысяч патронов.
- Сотрудники Государственного бюро расследований задержали семерых участников банды полицейских. В банду входили два руководителя отдела полиции в Днепропетровской области.