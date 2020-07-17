В Днепропетровской области полицейские разоблачили банду, члены которой занимались разбойными нападениями, вымогательством и похищениями людей.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Уточняется, что в целом в банде состояли не меньше 10 человек, однако на данный момент правоохранителям удалось задержать пятерых.

В частности, полицейскими был задержан 45-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Задержанным сообщили о подозрении по статьям “незаконное обращение с оружием” и “пытки”. В дальнейшем подозреваемым может угрожать до 10 лет лишения свободы.

Сообщается, что по ходу обысков полицейские обнаружили у членов банды много оружия: больше 30 единиц, гранаты, мины, взрывчатку и несколько тысяч патронов.