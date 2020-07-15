В Днепропетровской области запретили работу развлекательных заведений после 23:00.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

Такое решение приняло правительство, в области его подтвердила областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС.

Работу заведений ограничили до 7 утра. Исключение составляют кинотеатры и те заведения, которые работают на вынос.

В Днепропетровской области по состоянию на 15 июля зафиксировали 1155 случаев заболевания коронавирусом.