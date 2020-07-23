В Днепропетровской области в аварии с участием автобуса пострадали 15 человек, водитель автобуса скрылся.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Facebook.

Отмечается, что водитель маршрутного автобуса не справился с управлением на дороге, поэтому транспортное средство вылетело на обочину в кювет и перевернулось.

Сообщается, что во время аварии в салоне маршрутного автобуса находилось 20 людей. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Правоохранители решают вопрос с открытием уголовного производства по факту данного ДТП.