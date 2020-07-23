Об этом сообщила пресс-служба полиции в Facebook.
Отмечается, что водитель маршрутного автобуса не справился с управлением на дороге, поэтому транспортное средство вылетело на обочину в кювет и перевернулось.
Сообщается, что во время аварии в салоне маршрутного автобуса находилось 20 людей. Пострадавшие были доставлены в больницу.
Правоохранители решают вопрос с открытием уголовного производства по факту данного ДТП.
- Ранее сообщалось, что в субботу утром, 18 июля, в Одесской области столкнулись два автомобили, в результате чего погибли шесть человек, еще трое госпитализированы.