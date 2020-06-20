В Донецкой области бывшая пленная «ДНР» подорвалась на растяжке

В субботу, 20 июня, на собственном дворе возле города Константиновка Донецкой области на растяжке подорвалась бывшая пленена "ДНР" Валентина Бучок.

Об этом сообщил руководитель Восточноукраинского центра общественных инициатив Владимир Щербаченко в Facebook.

“Валентина, бывшая пленена” ДНР “, тюрьмы МГБ ДНР “Изоляция” сегодня утром подорвалась на растяжке у себя во дворе дома в деревне, рядом с городом Константиновка Донецкой области”, – написал он.

Щербаченко отметил, что Валентина “откровенно и бесстрашно” свидетельствует о преступлениях ОРДО.

Он также отметил, что это была не первая попытка покушения на Валентину Бучок.

По данным Щербаченко, у женщины “поврежденное лицо и мягкие ткани конечностей”, ей провели операцию в одной из больниц Константиновки.

В полиции подтвердили, что в результате взрыва неизвестного предмета на частном дворе женщина получила травмы.

“Сегодня около 08:00 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Иванополье Константиновского района на территории домовладения местной жительницы произошел взрыв, в результате которого она получила телесные повреждения”, – рассказали в полиции.

Пострадавшая госпитализирована. На месте происшествия работают кинологи и взрывотехники.

Событие предварительно квалифицировали по ст. 15, ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УКУ.