В Донецкой области бывшая пленная «ДНР» подорвалась на растяжке

Об этом сообщил руководитель Восточноукраинского центра общественных инициатив Владимир Щербаченко в Facebook.
“Валентина, бывшая пленена” ДНР “, тюрьмы МГБ ДНР “Изоляция” сегодня утром подорвалась на растяжке у себя во дворе дома в деревне, рядом с городом Константиновка Донецкой области”, – написал он.
Щербаченко отметил, что Валентина “откровенно и бесстрашно” свидетельствует о преступлениях ОРДО.
Он также отметил, что это была не первая попытка покушения на Валентину Бучок.
По данным Щербаченко, у женщины “поврежденное лицо и мягкие ткани конечностей”, ей провели операцию в одной из больниц Константиновки.
В полиции подтвердили, что в результате взрыва неизвестного предмета на частном дворе женщина получила травмы.
“Сегодня около 08:00 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Иванополье Константиновского района на территории домовладения местной жительницы произошел взрыв, в результате которого она получила телесные повреждения”, – рассказали в полиции.
Пострадавшая госпитализирована. На месте происшествия работают кинологи и взрывотехники.
Событие предварительно квалифицировали по ст. 15, ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УКУ.
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