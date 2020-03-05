Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.
Там отметили, что у женщины симптомы острой респираторной вирусной инфекции. Врачи, согласно протоколу, изолировали больного и взяли у нее анализы. Их направили в Центр общественного здоровья МОЗ Украины в Киеве. Результатов ожидают 6 марта.
“Центр общественного здоровья МЗ Украины делает все возможное, чтобы осуществить проверку в кратчайшие сроки. Как только будут получены результаты анализов, Донецкая ОГА проинформирует население и СМИ”, — говорится в сообщении.
Там также отметили, что область полностью готова к любому развитию ситуации — больницы оборудованы необходимым, подготовлены к возможному приему пациентов, а врачи обучены необходимым алгоритмам действий.
- Накануне в Украине был подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Случай зафиксирован в Черновицкой области у человека, который путешествовал по городам Италии до 26 февраля.
- Соседи заболевшего коронавирусом COVID-19 жителя Черновцов протестовали, требуя госпитализировать его супругу.
- 4 марта в Черновцах госпитализировали еще троих человек с подозрением на заражение коронавирусом.