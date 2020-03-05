Жительницу Краматорска Донецкой области 5 марта госпитализировали по подозрению на китайский коронавирус. Она недавно вернулась из Таиланда.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

Там отметили, что у женщины симптомы острой респираторной вирусной инфекции. Врачи, согласно протоколу, изолировали больного и взяли у нее анализы. Их направили в Центр общественного здоровья МОЗ Украины в Киеве. Результатов ожидают 6 марта.

“Центр общественного здоровья МЗ Украины делает все возможное, чтобы осуществить проверку в кратчайшие сроки. Как только будут получены результаты анализов, Донецкая ОГА проинформирует население и СМИ”, — говорится в сообщении.

Там также отметили, что область полностью готова к любому развитию ситуации — больницы оборудованы необходимым, подготовлены к возможному приему пациентов, а врачи обучены необходимым алгоритмам действий.