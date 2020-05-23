В Донецкой области впервые за годы вооруженного конфликта суд объявил приговор за пропаганду войны. Женщину признали виновной в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

“Красноармейским районным судом вынесен обвинительный приговор женщине, которая признана виновной по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), и впервые за годы вооруженного конфликта на востоке Украины – по ст. 436 (пропаганда войны) УК Украины”, – говорится в сообщении.

Суд установил, что в течение 2015-2016 годов 28-летняя жительница Покровская распространяла в социальной сети “ВКонтакте” текстовые записи с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Кроме того, в 2016 и 2018 годах она также распространяла через интернет изображения с призывами к решению военного конфликта на Донбассе.

В прокуратуре добавили, что приговором суда женщину лишили свободы на 3 года и 3 месяца с испытательным сроком на 1 год.