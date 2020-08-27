Covid-19 Украина

обновлено 27.08.2020 в 16:01

Всего:

112059(+1974)

Болеют:

55439(+1974)

Выздоровели:

54217(+763)

Умерло:

2403(+49)

17:53 Еврокомиссия подписала первый договор на закупку вакцины от коронавируса
17:43 Россия отправила на Донбасс очередной «гумконвой». Украина выразила протест
17:35 Лукашенко заявил, что готов «к диалогу», но «с улицей никто за стол переговоров не сядет»
16:51 Кличко опроверг информацию о том, что самый большой флаг Украины порвался
16:45 В Житомире появились билборды в стилистике «Слуги народа», но с лозунгами об Элвисе Пресли и Губке Бобе: фото
Эксклюзив
16:25 В ГПСУ отрицают массовый непропуск граждан Израиля в Украину
16:16 «Его ждет задержание и тюрьма»: Минюст Грузии отреагировал на планы Саакашвили
15:49 Депутат Киевсовета Гусовский идет в мэры Киева от партии соратника Коломойского
15:38 РФ по просьбе Лукашенко создала резерв правоохранителей для помощи Беларуси, — Путин
15:24 Глава Одесской таможни Пудрик является зятем доверенного лица Ермака, – Бутусов
15:02 Навального могли отравить ядом, похожим на «Новичок», – СМИ
14:49 Если учитель заразится коронавирусом, школу могут закрыть, – КГГА
14:33 Тихановская заявила, что власти европейских стран воспринимают ее как лидера, которого выбрало большинство
14:19 В Кремле впервые официально назвали имя Навального
13:59 Трамп призывает Байдена вместе пройти тест на наркотики
13:48 Вступительная кампания-2020: сегодня станет известно, кто из абитуриентов прошел на бюджет
13:41 Лукашенко заявил, что Польша пыталась присоединить Гродненскую область
13:38 Букеровскую премию 2020 получила молодая писательница из Нидерландов
Партнерский материал
13:35 Шесть дней искусства: завершился третий Bouquet Kyiv Stage
13:20 Тихановская считает, что белорусы добьются ухода Лукашенко мирным путем
13:02 Facebook может потерять более 50% рекламного бизнеса Audience Network
12:43 Джиджи Хадид на последних месяцах беременности снялась в трогательной фотосессии
12:41 Сергей Бабкин и его жена заболели COVID-19
12:31 Омские врачи требуют от немецких коллег доказательств отравления Навального
12:28 В Сети обсуждают «диктаторский» образ Мелании Трамп на съезде республиканцев
12:18 «Дело Шеремета»: с Юлии Кузьменко сняли электронный браслет
12:08 The Hardkiss и MONATIK презентовала клип на песню «Кобра»
11:43 Джефф Безос побил собственный рекорд: его состояние превысило $200 миллиардов
11:39 Майора, который на территории военного колледжа наехал на курсанток, взяли под стражу
11:36 Киев лидирует по суточной заболеваемости COVID-19: выявлено 220 новых случаев
11:34 В доме белорусского оппозиционера Цепкало прошел обыск, имущество арестовано
11:00 За месяц количество госпитализированных с COVID-19 в Украине выросло почти в два раза, – МОЗ
10:58 Сегодня Джамала празднует день рождения

В ГПСУ отрицают массовый непропуск граждан Израиля в Украину

Украинские пограничники не задерживали в аэропортах Киева, Одессы и Запорожья граждан Израиля.

Четверг, 27 августа 2020, 16:25

Об этом в комментарии #Буквам рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы (ГПСУ) Украины Андрей Демченко.

Так, по сообщению Фонда Раби Нахмана, “сегодня ночью украинские пограничники в аэропорту Киева без оснований и объяснений задержали около 70 граждан Израиля, которых допрашивали в течение нескольких часов. Такая же ситуация с гражданами Израиля в аэропортах Запорожья и Одессы. Среди задержанных есть женщины с младенцами”.

По словам Андрея Демченко, никаких задержаний не происходило.

“Это не задержание. Пограничники не задерживают граждан Израиля в пунктах пропуска. Они действуют согласно украинскому законодательству, в котором четко прописан порядок пересечения границы иностранными гражданами. Это нормальная мировая практика, когда иностранцы уезжая в любую страну, и в Украине так же должны кроме необходимых документов объяснить цель своего приезда. Если кто-то из иностранцев не может подтвердить цель своего приезда, то им тогда отказывают в пересечении украинской границы. Такие граждане возвращаются в свою страну обратными рейсами за счет авиакомпаний, при этом они на руки получают постановление, в котором четко указано, на основании чего их не пропустили”, – сказал Андрей Демченко.

Пресс-секретарь опроверг информацию, что прибывших граждан Израиля массово не пропускают в страну.

“Те граждане, которые смогли подтвердить цель своего путешествия, прошли государственную границу”, – сказал Андрей Демченко, подчеркивая, что для проведения всех формальных процедур, пограничникам требуется время, поэтому путешествующим приходится некоторое время находиться в аэропорту.

Также в сообщении Фонда отмечается, что прибывшие граждане Израиля в аэропортах “находятся без воды и пищи, а один ребенок потерял сознание”.

Пресс-секретарь ГПСУ сказал, что ничего об этом не знает.

26 августа Кабинет министров запретил въезд иностранцев с 29 августа по 28 ноября. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании, что 27 августа комиссия по вопросам техногенной безопасности рассмотрит запрет массовых мероприятий в Умани в сентябре, приезд хасидов традиционное паломничество на праздник Рош га-Шана будет существенно ограничено.

Напомним, профессор Рони Гамзу, руководящий “коронавирусным центром” Израиля, обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не пускать хасидов в Умань для паломничества.

Рош ха-Шана — это праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Обычно он приходится на конец сентября — начало октября. В 2020 году его будут праздновать с 18 по 20 сентября. Обычно на праздник паломники-хасиды съезжаются в Умань, поскольку в городе похоронен цадик Нахман, могила которого является одной из самых почитаемых святынь для представителей Брацлавского течения хасидизма.

  • Ранее сообщалось, что в сентябре в Украине ожидается массовое паломничество брацлавских хасидов в город Умань – от 5 до 10 тыс. верующих хасидов.
  • 17 августа мэр Умани Александр Цебрий заявил, что готов на радикальные меры, чтобы не допустить в город паломников-хасидов из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, город может выставить блокпосты на въездах.
Теги: Израиль, хасиды

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться