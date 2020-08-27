В ГПСУ отрицают массовый непропуск граждан Израиля в Украину

Об этом в комментарии #Буквам рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы (ГПСУ) Украины Андрей Демченко.

Так, по сообщению Фонда Раби Нахмана, “сегодня ночью украинские пограничники в аэропорту Киева без оснований и объяснений задержали около 70 граждан Израиля, которых допрашивали в течение нескольких часов. Такая же ситуация с гражданами Израиля в аэропортах Запорожья и Одессы. Среди задержанных есть женщины с младенцами”.

По словам Андрея Демченко, никаких задержаний не происходило.

“Это не задержание. Пограничники не задерживают граждан Израиля в пунктах пропуска. Они действуют согласно украинскому законодательству, в котором четко прописан порядок пересечения границы иностранными гражданами. Это нормальная мировая практика, когда иностранцы уезжая в любую страну, и в Украине так же должны кроме необходимых документов объяснить цель своего приезда. Если кто-то из иностранцев не может подтвердить цель своего приезда, то им тогда отказывают в пересечении украинской границы. Такие граждане возвращаются в свою страну обратными рейсами за счет авиакомпаний, при этом они на руки получают постановление, в котором четко указано, на основании чего их не пропустили”, – сказал Андрей Демченко.

Пресс-секретарь опроверг информацию, что прибывших граждан Израиля массово не пропускают в страну.

“Те граждане, которые смогли подтвердить цель своего путешествия, прошли государственную границу”, – сказал Андрей Демченко, подчеркивая, что для проведения всех формальных процедур, пограничникам требуется время, поэтому путешествующим приходится некоторое время находиться в аэропорту.

Также в сообщении Фонда отмечается, что прибывшие граждане Израиля в аэропортах “находятся без воды и пищи, а один ребенок потерял сознание”.

Пресс-секретарь ГПСУ сказал, что ничего об этом не знает.

26 августа Кабинет министров запретил въезд иностранцев с 29 августа по 28 ноября. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании, что 27 августа комиссия по вопросам техногенной безопасности рассмотрит запрет массовых мероприятий в Умани в сентябре, приезд хасидов традиционное паломничество на праздник Рош га-Шана будет существенно ограничено.

Напомним, профессор Рони Гамзу, руководящий “коронавирусным центром” Израиля, обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не пускать хасидов в Умань для паломничества.

Рош ха-Шана — это праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Обычно он приходится на конец сентября — начало октября. В 2020 году его будут праздновать с 18 по 20 сентября. Обычно на праздник паломники-хасиды съезжаются в Умань, поскольку в городе похоронен цадик Нахман, могила которого является одной из самых почитаемых святынь для представителей Брацлавского течения хасидизма.