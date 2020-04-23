Об этом в Facebook написал руководитель правового департамента в ДТЭК Иван Лях.

По его словам, чтобы вывести энергобезопасность страны из под удара, СБУ предлагает:

“Ускорить запуск “зеленых” аукционов (с каких пор ВРУ отвечает за запуск “зелёных” аукционов);

разрешить “Укрэнерго” ограничивать производство солнечных и ветроэлектростанций без оплаты за не отпущенную электроэнергию (гарантия 100 % оплаты за генерацию из ВИЭ и компенсация в случае ограничения закреплена законом и является одной из причин, почему иностранные и украинские инвесторы поверили в украинский рынок);

ввести и усилить ответственность за создание производителями ВИЭ небалансов (ответственность за небалансы включена в закон “О рынке электрической энергии” с лета 2017 года);

запретить “Укрэнерго” выдавать технические условия на подключение к энергосистеме объектов ВИЭ, которые будут препятствовать производству действующей генерации (при равном объёме потребления на рынке традиционная генерация в любом случае замещается ВИЭ, что запланировано утверждённой Кабмином стратегией; проще говоря, СБУ предлагает запретить выдавать технические условия на присоединение к сетям для всех новых ВИЭ без исключения)”.