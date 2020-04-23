Об этом в Facebook написал руководитель правового департамента в ДТЭК Иван Лях.
По его словам, чтобы вывести энергобезопасность страны из под удара, СБУ предлагает:
“Ускорить запуск “зеленых” аукционов (с каких пор ВРУ отвечает за запуск “зелёных” аукционов);
разрешить “Укрэнерго” ограничивать производство солнечных и ветроэлектростанций без оплаты за не отпущенную электроэнергию (гарантия 100 % оплаты за генерацию из ВИЭ и компенсация в случае ограничения закреплена законом и является одной из причин, почему иностранные и украинские инвесторы поверили в украинский рынок);
ввести и усилить ответственность за создание производителями ВИЭ небалансов (ответственность за небалансы включена в закон “О рынке электрической энергии” с лета 2017 года);
запретить “Укрэнерго” выдавать технические условия на подключение к энергосистеме объектов ВИЭ, которые будут препятствовать производству действующей генерации (при равном объёме потребления на рынке традиционная генерация в любом случае замещается ВИЭ, что запланировано утверждённой Кабмином стратегией; проще говоря, СБУ предлагает запретить выдавать технические условия на присоединение к сетям для всех новых ВИЭ без исключения)”.
“Теперь давайте абстрагируемся от сути предложений, которые, очевидно вызывают резонные вопросы у связанных с энергетикой специалистов. Представим, что аналогичное письмо о нелегкой доле солнечных панелей и ветровых турбин направляет Агенство национальной безопасности или ЦРУ в Сенат США или Секретная разведывательная служба в Парламент Великобритании. Я не представляю. Зато отчетливо отдаю себе отчёт, что новость о заинтересованности СБУ рынком ВИЭ в Украине сегодня разлетится по всем новостным украинским и многим иностранным ресурсам. Инвесторы могут спать спокойно. Теперь они под “защитой” СБУ”, – подытожил Лях.
- Ранее сообщалось, что энергетический холдинг ДТЭК, принадлежащий олигарху Ринату Ахметову, в 2019 году получил операционную прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) в размере $607 млн.