Об этом сообщил народный депутат VII, VIII созывов Леонид Емец на своей странице в Facebook.

“Федор Шпиг погиб в ДТП”, – написал Емец.

Издание “Цензор.НЕТ” сообщает, что авария произошла около 14 часов возле села Романовка Житомирской области. Автомобиль бизнесмена потерял управление, вылетел в кювет и загорелся. Шпиг погиб на месте. Шпиг ехал автомобилем Mercedes Benz GLS-350.

Информацию о смертельной аварии без указания имен жертв подтвердили в пресс-службе областной полиции, пишет “Житомир.инфо”. Однако там сообщили, что среди погибших также есть женщина.

“На автодороге М-06 Киев – Чоп возле села Романовка Новоград-Волынского района водитель, 1956 года рождения, находясь за рулем автомобиля Mercedes, потерял управление, и транспортное средство перевернулось в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля и пассажирка погибли на месте. Еще одна пассажирка в тяжелом состоянии была госпитализирована в центральную городскую больницу Новоград-Волынского района. В это время экипаж ждет работников ГСЧС, поскольку транспортное средство горело, на месте – две кареты скорой помощи”, – сказала сотрудница пресс-службы патрульной полиции Житомирской области Татьяна Носадчук.

Как пишет “Обозреватель” со ссылкой на свои источники, за рулем автомобиля находился сам Шпиг. Кроме него в ДТП погиб Мария Шпиг, 1937 года рождения. Но не сообщается, кем для погибшего была эта женщина.

Агентство УНН опубликовало фото с места аварии.

Информацию о том, что Федор Шпиг погиб в ДТП, подтвердил его бизнес-партнер Александр Деркач в комментарии агентству “Интерфакс-Украина”.

Федор Шпиг родился в 1964 году в Черниговской области. Свою карьеру начал на “Ленинской кузне” в качестве техника-конструктора, в 1979 году получил должность инженера-конструктора в “Броварымебель”.

В 1991 году стал начальником управления кредитных ресурсов акционерного банка “Инко”, в 1992 с партнерами основал банк “Аваль”, главой которого был до 1998 года.

Фото: Федор Шпиг / Facebook

Был народным депутатом III, IV и V созывов. В 2005 году Шпиг и его партнер Алексей Деркач продали банк “Аваль” австрийской группе Raiffeisen International.

После этого они создали банк “Престиж”, который в 2007 году также купила австрийская компания Erste. После этого Шпиг начал заниматься молочным бизнесом. “Молочный альянс” создано в июне 2006 года, производят молочную продукцию под ТМ “Пирятин”, “Славия”, “Яготинське” и “Яготинське для детей”, “Хопс” и другие.

Владельцами группы являются бывшие акционеры банка “Аваль” Федор Шпиг, Александр Деркач и Сергей Вовченко.

Федор Шпиг был заслуженным экономистом Украины. Награжден орденом “За заслуги” 3, 2 и 1 степени. В 2011 был награжден Орденом князя Ярослава Мудрого. Также известен как крупный меценат.