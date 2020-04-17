Авиакомпания Emirates, базирующаяся в Дубае, начала проводить анализы крови на COVID-19 для пассажиров в аэропорту перед полетами.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В среду, 15 апреля, авиакомпания Emirates, базирующаяся в Дубае, начала проводить анализ крови на COVID-19 для пассажиров перед посадкой на авиарейсы. Все пассажиры рейса “Дубай — Тунис”, который вылетал в этот день, были проверены с помощью экспресс-анализов крови.

Тест проводился управлением здравоохранения Дубая в зоне групповой регистрации терминала №3. Таким образом, Emirates стала первой в мире авиакомпанией, которая проводит такие тесты перед полетами.

“Мы работаем над планами по расширению возможностей тестирования в будущем и распространением этого на другие рейсы. Это позволит нам проводить испытания на месте и немедленно предоставить подтверждение пассажирам Emirates, путешествующих в страны, которым необходим сертификат испытаний COVID-19”, — сказал главный операционный директор Emirates Адель Аль Редха.

Стоит отметить, что серологические анализы, проведенные авиакомпанией, проверяют не наличие инфекции у человека, а то, выработались ли в ее организме антитела к ней. Как известно, в первые дни после заражения антитела могут не проявляться, следовательно, результат теста может быть неточным. Тем не менее, этот шаг, вероятно, будет расценен пассажирами как правильный, поскольку сейчас мир ищет способы, как безопасно ослабить запреты на поездки.