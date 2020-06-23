Об этом сообщает ГСЧС.
“До конца суток 23 июня в Ивано-Франковской и Черновицкой областях чрезвычайно сильные дожди (ІІІ уровень опасности, красный)”, – говорится в сообщении.
Также сегодня грозы ожидаются в Киеве, в Киевской области днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
В ГСЧС добавили, что 23 июня в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в западных, днем местами в северных и Винницкой областях значительные дожди.
- В результате осложнения погодных условий по состоянию на утро субботы обесточены 209 населенных пунктов в 7 областях Украины.