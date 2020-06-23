Во вторник, 23 июня, в Украине ожидается значительное ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает ГСЧС.

“До конца суток 23 июня в Ивано-Франковской и Черновицкой областях чрезвычайно сильные дожди (ІІІ уровень опасности, красный)”, – говорится в сообщении.

Также сегодня грозы ожидаются в Киеве, в Киевской области днем ​​в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

В ГСЧС добавили, что 23 июня в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в западных, днем ​​местами в северных и Винницкой областях значительные дожди.