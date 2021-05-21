У Федеральній прокуратурі заявили, що в Рудольфа Джуліані, ексмера Нью-Йорка та адвоката 45-го американського президента Дональда Трампа, немає недоторканності, попри його зв'язки.

Про це повідомляє американське видання CNBC.

На новому судовому засіданні в справі Джуліані, яке відбулося 21 травня, федеральний прокурор сказав про те, що співпраця Джуліані з Трампом не означає, що він “вище закону чи недоторканний до кримінального розслідування”.

Після такої заяви прокурорам вдалося дещо спростувати заяви команди Джуліані щодо нібито незаконності обшуків в офісі та будинку ексмера Нью-Йорка. В рамках проведених обшуків було вилучено 18 електронних пристроїв, які належали особисто Джуліані та його колегам в Giuliani Partners.

Адвокати Джуліані сказали, що після обшуку прокурори перевіряли iCloud ексмера, куди той не заглядав понад 18 місяців. За їх словами, знайдена там інформація могла порушити адвокатську таємницю. Через це вони вимагають визнати проведені обшуки незаконними, оскільки прокурори посилаються тільки на отриману в iCloud інформацію.

Аналогічні обшуки провели в представниці Республіканської партії Вікторії Тенсінг.

Прокурори з Офісу прокурорів США в Південному окрузі Нью-Йорка пояснили:

“Ордер на пошук електронних пристроїв було видано окружним суддею Сполучених Штатів на основі рішення суду стосовно того, що там можуть бути докази скоєння певних федеральних злочинів”.

Прокурори додали, що розуміють всю серйозність вилучених електронних пристроїв в Джуліані та Тенсінг.

“Потрібна особлива пильність для захисту конфіденційності повідомлень адвоката та клієнта, які ми можемо знайти під час пошуків”, – додали у відомстві.

Для цього суддя призначив спеціального чиновника, який самотужки вивчає матеріали на вилучених електронних пристроях. Тобто якщо буде знайдено якусь конфіденційну інформацію, то про це знатиме лише він. Він зобов’язаний приховати цю інформацію від слідчих в справі Джуліані.

“Джуліані та Тенсінг аргументують незаконність обшуків у своїх клопотаннях тим, що їх інформація має залишитися конфіденційною. Вони вказали, що оскільки є адвокатами, виконання ордерів на обшук щодо них було незаконним і недоречним, і як такі вони мають право на надзвичайний і безпрецедентний засіб правового захисту у вигляді перетворення законно оформленого обшуку ордера на повістки до суду, щоб вони могли переглянути свої власні матеріали та вирішити, що уряд зможе побачити. Це не закон, і їх запити в іншому випадку повинні бути відхилені”, – відповіли на це у Федеральній прокуратурі.

Адвокат Джуліані Артур Аїдла виступив проти такої заяви прокуратури, вказавши:

“В заяві уряду апелюють до того, що Джуліані нібито стверджує, що він вище закону… Але ніхто такого не казав.. Уряд повинен слідувати конкретним процедурам, які необхідно виконувати при розгляді матеріалів, отриманих від юриста за допомогою ордера на обшук, а не від видачі повістки до суду

Будь-який юрист має одночасно привілей адвоката та клієнта… Цей привілей вдвоє посилюється, коли клієнтом юриста є президент США, у якого є привілеї виконавчої влади”.