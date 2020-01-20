В Украине в электронном кабинете водителя заработала онлайн-услуга "Управление надлежащим пользователем", благодаря которой можно зарегистрировать лицо, которое на законных основаниях пользуется автомобилем, но не является его владельцем.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

“Возможность указывать надлежащего пользователя транспортного средства (ТС) пригодится автомобилистам в связи с появлением новых правил и налаживанием системы фото- и видеофиксации и парковки. Ведь нести ответственность за свое поведение на дороге должен непосредственно водитель авто, а не его владелец (получать уведомления о новых штрафах, платить их и т.д.)”, – уточняется в сообщении.

В Главном сервисном центре МВД объяснили, как назначить надлежащего пользователя онлайн.

В частности, заказчиком услуги может быть физическое или юридическое лицо, которое хочет стать надлежащим пользователем.

Для этого необходимо авторизоваться в е-кабинете водителя с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП, ранее – ЭЦП), BankID или MobileID, а затем – выбрать из перечня услугу “Управление надлежащим пользователем”.

Отмечается, что полный цикл предоставления услуги онлайн забирает один рабочий день. Электронная услуга “Управление надлежащим пользователем” доступна для физических и юридических лиц и является бесплатной.

Подчеркивается, что на одно транспортное средство может быть назначен не более один надлежащий пользователь.