Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
“Возможность указывать надлежащего пользователя транспортного средства (ТС) пригодится автомобилистам в связи с появлением новых правил и налаживанием системы фото- и видеофиксации и парковки. Ведь нести ответственность за свое поведение на дороге должен непосредственно водитель авто, а не его владелец (получать уведомления о новых штрафах, платить их и т.д.)”, – уточняется в сообщении.
В Главном сервисном центре МВД объяснили, как назначить надлежащего пользователя онлайн.
В частности, заказчиком услуги может быть физическое или юридическое лицо, которое хочет стать надлежащим пользователем.
Для этого необходимо авторизоваться в е-кабинете водителя с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП, ранее – ЭЦП), BankID или MobileID, а затем – выбрать из перечня услугу “Управление надлежащим пользователем”.
Отмечается, что полный цикл предоставления услуги онлайн забирает один рабочий день. Электронная услуга “Управление надлежащим пользователем” доступна для физических и юридических лиц и является бесплатной.
Подчеркивается, что на одно транспортное средство может быть назначен не более один надлежащий пользователь.
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