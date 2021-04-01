В Эфиопии боевики во время нападения на деревню в западном регионе Оромия убили 30 мирных граждан.

Об этом сообщает Reuters.

50-летний фермер Воссен Андаге рассказал, что его соседи были убиты во время ночного нападения в зоне Вест-Воллега. Он отметил, что жертвы были этническими амхарами.

“Мы отвезли тела на машине и похоронили 30 человек”, – сказал Воссен.

Мужчина также добавил, что он и его семья слышали выстрелы и сбежали в ближайшее правительственное учреждение, чтобы дождаться защиты со стороны федеральных войск.

Местные власти обвинили в нападении, в результате которого было ранено еще 15 человек, группу раскольников от Фронта освобождения оромо (OLF). OLF – оппозиционная партия, которая несколько лет находилась в изгнании, но была разблокирована после того, как премьер-министр Абий Ахмед вступил в должность в 2018 году.

Оромо – самая большая этническая группа Эфиопии, а амхара – вторая по численности.

Эфиопия, вторая по численности населения страна Африки, изо всех сил пытается контролировать несколько горячих точек, где разгорается этническое соперничество за землю, власть и ресурсы в преддверии национальных выборов, намеченных на июнь.