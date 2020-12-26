В Эфиопии число погибших в результате расстрела мирных жителей в западной части региона Бенишангуль-Гумуз достигло 222 человек.

Об этом со ссылкой на Красный Крест, пишет Reuters.

“Вчера мы похоронили 207 жертв, и еще 15 — со стороны нападавших”, – сказала волонтер Мелесе Месфин.

Нападение произошло в среду в деревне Бекоджи в округе Булен в зоне Метекел.

Отмечается, что атака неустановленных вооруженных лиц стала последним смертельным нападением в районе, охваченном этническим насилием.

Премьер-министр Абий Ахмед назвал нападение “резней” и на следующий день направил туда федеральные войска, которые убили 42 вооруженных человек, обвинявшихся в нападении на село.

Эфиопия борется со вспышками смертоносного насилия с тех пор, как Абий в 2018 году стал премьер-министром, и ускорил политические реформы, которые ослабили железную хватку государства над региональным соперничеством. А выборы, назначенные на июнь следующего года, еще больше обострили соперничество за землю, власть и ресурсы.