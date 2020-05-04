В Египте разрешили открывать отели для внутренних туристов при определенных условиях.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Условием работы отелей является пропускная способностью не более 25% отдыхающих. Гостиницы также должны будут принять ряд других превентивных мер для защиты от нового коронавируса.

Эпидемия COVID-19 закрыла туристический сектор Египта, на долю которого приходится 12-15 % валового внутреннего продукта. Это привело к потерям бюджета в 1 миллиард долларов в месяц.

Правительство приостановило международные пассажирские рейсы и закрыло отели, рестораны и кафе, а также ввело ночной комендантский час.

Чтобы возобновить работу гостиниц, им необходимо иметь медпункт с врачом, регулярно проверять температуру у отдыхающих, обеспечить гостей дезинфекторами.

Работников обяжут проходить экспресс-тест при входе на территорию заведения.

Кабинет министров Египта заявил, что с 1 июня будет разрешено заполнять отель гостями до 50 %.

На курортах не разрешается проводить свадьбы или вечеринки, организовывать развлекательные мероприятия, подавать кальян. Запрещена работа открытых буфетов.