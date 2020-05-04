Об этом сообщает агентство Reuters.
Условием работы отелей является пропускная способностью не более 25% отдыхающих. Гостиницы также должны будут принять ряд других превентивных мер для защиты от нового коронавируса.
Эпидемия COVID-19 закрыла туристический сектор Египта, на долю которого приходится 12-15 % валового внутреннего продукта. Это привело к потерям бюджета в 1 миллиард долларов в месяц.
Правительство приостановило международные пассажирские рейсы и закрыло отели, рестораны и кафе, а также ввело ночной комендантский час.
Чтобы возобновить работу гостиниц, им необходимо иметь медпункт с врачом, регулярно проверять температуру у отдыхающих, обеспечить гостей дезинфекторами.
Работников обяжут проходить экспресс-тест при входе на территорию заведения.
Кабинет министров Египта заявил, что с 1 июня будет разрешено заполнять отель гостями до 50 %.
На курортах не разрешается проводить свадьбы или вечеринки, организовывать развлекательные мероприятия, подавать кальян. Запрещена работа открытых буфетов.
- 28 апреля сообщалось, что власти Египта приняли решение на три месяца продлить чрезвычайное положение в стране “в связи с угрозами безопасности и здоровью граждан”.