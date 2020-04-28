Об этом сообщает местное издание Eg24.
Армия будет следить за исполнением решения властей гражданами.
Необходимый документ уже утвердил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
В сообщении сказано, что решение принято “в связи с угрозами безопасности и здоровью граждан”. Документ опубликован в официальной газете. Также продлен режим комендантского часа в ряде районов севера Синайского полуострова.
“Чрезвычайное положение объявляется на всей территории Египта на три месяца с 1:00 (по местному времени) 28 апреля… после рассмотрения точки зрения кабинета министров и ввиду опасных условий, связанных с безопасностью и здоровьем граждан”, – сказано в указе.
Армия Египта, вместе с правоохранителями, “должны делать все необходимое для противодействия терроризму и его финансированию, следить за сохранностью частного и общественного имущества, защищать жизни граждан”.
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