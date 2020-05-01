На Синайском полуострове в Египте произошел теракт, в результате которого погибли и были ранены военнослужащие.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Согласно обнародованной информации, египетские солдаты стали мишенью во время передвижения на бронетранспортере, который был взорван. Взрыв произошел к югу от небольшого городка Бир-эль-Абд, информирует DW.

Как рассказал официальный представитель вооруженных сил Египта Тамер Рефаи, в результате теракта были ранены или погибли по меньшей мере 10 военных. В группе, которая передвигалась на бронированном транспортном средстве, был по крайней мере один офицер.

В то же время АР со ссылкой на источники сообщает о гибели 10 солдат и ранении еще троих.

Пока что ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси выразил свои соболезнования в связи с гибелью солдат, восхваляя их как “героев” и “мучеников”.

Стоит отметить, что в течение многих лет египетские военные ведут борьбу с исламистскими боевиками в Египте. Десятки египетских сотрудников службы безопасности были убиты в результате атак, осуществляемых боевиками группировки “Исламское государство”.

В 2018 году египетские силы безопасности начали общенациональную операцию, нацеленную на боевиков, сосредоточив внимание на районе Северного Синая.