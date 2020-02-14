На территории Египта был подтвержден первый случая заражения новым коронавирусом.

Об этом сообщили в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения.

ВОЗ подтвердила информацию Министерства здравоохранения и народонаселения Египта касательно первого случая инфицирования новым коронавирусом на территории государства. Сообщается, что речь идет об иностранном гражданине.

“Это иностранный гражданин, который был передал в больницу для изоляции, последующего наблюдения и проверки состояния здоровья. На данный момент у него не обнаруживаются симптомы заболевания, а его состояние полностью стабильно”, — говорится в сообщении.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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