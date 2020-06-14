Об этом сообщил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца на своей странице в Facebook.
Договор заключен с компанией АstraZeneca на поставку 400 миллионов доз вакцины от коронавируса, которую разработали с Оксфордским университетом.
“Вместе с министрами здравоохранения Германии, Франции и Нидерландов после запуска вакцинного альянса мы подписали контракт на поставку в 400 миллионов доз вакцины, предназначенных для всего населения Европы”, – написал глава Минздрава Италии.
Компания АstraZeneca совместно с Оксфордским университетом разработала вакцину и продолжает над ней работать. Несколько этапов экспериментов уже продемонстрировали успех.
Ожидается, что вакцина станет доступна осенью. Эффективность вакцины должен подтвердить последний этап – клинические исследования с участием добровольцев.
“Вакцина – единственное окончательное решение против COVID-19. Это общее общественное благо, право каждого, а не привилегия нескольких”, – отметил он.
В то же время, американская фармацевтическая компания Regeneron Pharmaceuticals Inc в четверг, 11 июня, объявила о начале испытаний на пациентах препарата на основе антител к COVID-19.
Во время первой части испытаний ученые будут проверять, безопасна ли терапия антителами для людей. В случае успеха испытаний препарат может быть уже осенью доступен для использования с целью лечения симптомов или для защиты уязвимых групп, таких как пожилые люди или работники здравоохранения.
- Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в настоящее время нет подтверждений того, что те, кто перенес заболевание коронавирусом COVID-1 и имеет антитела, защищен от повторного заражения.
- В апреле ученые из Китая заявили об успешных испытаниях инактивированной вакцины от коронавируса на мышах, крысах и обезьянах.
- По данным ВОЗ, что в настоящее время ведется работа над 70 вакцинами от коронавируса.