ЕС договорился о поставках вакцины против коронавируса из Великобритании, которая должна быть доступна уже осенью.

Об этом сообщил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца на своей странице в Facebook.

Договор заключен с компанией АstraZeneca на поставку 400 миллионов доз вакцины от коронавируса, которую разработали с Оксфордским университетом.

“Вместе с министрами здравоохранения Германии, Франции и Нидерландов после запуска вакцинного альянса мы подписали контракт на поставку в 400 миллионов доз вакцины, предназначенных для всего населения Европы”, – написал глава Минздрава Италии.



Компания АstraZeneca совместно с Оксфордским университетом разработала вакцину и продолжает над ней работать. Несколько этапов экспериментов уже продемонстрировали успех.

Ожидается, что вакцина станет доступна осенью. Эффективность вакцины должен подтвердить последний этап – клинические исследования с участием добровольцев.

“Вакцина – единственное окончательное решение против COVID-19. Это общее общественное благо, право каждого, а не привилегия нескольких”, – отметил он.

В то же время, американская фармацевтическая компания Regeneron Pharmaceuticals Inc в четверг, 11 июня, объявила о начале испытаний на пациентах препарата на основе антител к COVID-19.

Во время первой части испытаний ученые будут проверять, безопасна ли терапия антителами для людей. В случае успеха испытаний препарат может быть уже осенью доступен для использования с целью лечения симптомов или для защиты уязвимых групп, таких как пожилые люди или работники здравоохранения.