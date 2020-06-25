Об этом сообщается на сайте агенства.

Комитет EMA по лекарственным средствам для человека (CHMP) рекомендовал предоставить препарату ремдесивир (коммерческое название Veklury) условное коммерческое разрешение для лечения от COVID-19 взрослых и подростков (от 12 лет).

Соответствующая рекомендация была выдана на основе данных исследований, проводимых по особой процедуре для чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения с 30 апреля.

В рамках этих исследований одним пациентам в течение 10 дней давали указанный препарат, а другим — плацебо. В исследовании приняли участие более 1000 госпитализированных с COVID-19 пациентов.

“В целом, исследование показало, что пациенты, принимавшие ремдесивир, выздоровели примерно через 11 дней, по сравнению с 15 днями у пациентов, принимавших плацебо. Этот эффект не наблюдался у пациентов с легкой и умеренной болезнью: время до выздоровления составляло 5 дней как для группы ремдесивира, так и для группы плацебо. Для пациентов с тяжелым заболеванием, которые составляли приблизительно 90% исследуемых, время до выздоровления составляло 12 дней в группе ремдесивира и 18 дней в группе плацебо”, — отметили в ЕМА.

Также сообщается, что тяжелым пациентам, которые начали принимать препарат тогда, когда уже были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких или ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация), препарат не помог.

Компания-производитель препарата должна представить Агентству данные о смертности среди пациентов, принимавших препарат, до августа 2020 года. Окончательные результаты исследования препарата должны быть предоставлены до декабря 2020 года.