В агентстве Европейского союза по вопросам предоставления убежища прогнозируют увеличение количества мигрантов в ЕС после ослабления карантина.

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters со ссылкой на агентство Европейского союза по вопросам предоставления убежища.

В частности, опасения касаются наплыва беженцев из регионов Ближнего Востока и в Северной Африки.

В агентстве сообщили, что в марте из-за ограничений передвижений в марте, было подано вдвое меньше заявлений о предоставлении убежища, чем в феврале. Также сократилось количество людей, которые незаконно пересекли границу ЕС.

В агентстве опасаются, что вспышки коронавируса на Ближнем Востоке и в Северной Африке могут вызвать нехватку продовольствия, дестабилизировать безопасность и укрепить позиции группировок боевиков, таких как Исламское государство. Это может привести к “увеличению миграции, связанной с убежищем, в среднесрочной перспективе”.

Напомним, после того, как в 2015 году в ЕС прибыло более 1 миллиона просителей убежища, в ЕС предоставили финансовую помощь Турции и Ливии для того, чтобы закрыть основные маршруты, используемые мигрантами.