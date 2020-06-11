В ближайшие недели Европа может столкнуться с ростом числа инфекций COVID-19, вызванных массовыми протестами.

Об этом идет речь в материале международного издания Reuters.

Представители Европейского Союза и эксперты опасаются, что вспышка коронавируса повторится в связи с массовыми акциями против дискриминации, которые прошли во многих европейских странах накануне.

В последние дни десятки тысяч протестующих собрались в крупных городах Европы после убийства в Соединенных Штатах Джорджа Флойда.

Отметим, большинство стран из 27 стран ЕС преодолели пик вспышки и постепенно возобновляют бизнес и открывают границы.

До недавних протестов ученые ожидали вторую волну коронавируса только после лета, но тенденция может изменится.

Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.