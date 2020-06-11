Об этом идет речь в материале международного издания Reuters.
Представители Европейского Союза и эксперты опасаются, что вспышка коронавируса повторится в связи с массовыми акциями против дискриминации, которые прошли во многих европейских странах накануне.
В последние дни десятки тысяч протестующих собрались в крупных городах Европы после убийства в Соединенных Штатах Джорджа Флойда.
Отметим, большинство стран из 27 стран ЕС преодолели пик вспышки и постепенно возобновляют бизнес и открывают границы.
До недавних протестов ученые ожидали вторую волну коронавируса только после лета, но тенденция может изменится.
Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.
- 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии, связанные с убийством темнокожего Джорджа Флойда белыми полицейскими. Протесты продолжаются по сей день.
- По состоянию на 4 июня во время протестов в США уже были задержаны более 10 тысяч человек.