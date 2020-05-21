Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) опубликовали свод правил для авиаперелетов этим летом, согласно которым рекомендуют использовать защитные маски и придерживаться гигиены рук.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Новыми правилами должны руководствоваться авиаперевозчики. Они обязаны напоминать о правилах пассажирам, а также контролировать их соблюдением.

Кроме защитных масок и гигиены рук пассажирам рекомендуют соблюдать социальную дистанцию.

“Пассажиры должны быть уверены, что путешествие самолетом с другими людьми в ограниченном пространстве несет минимальные риски для их здоровья”, – говорится в заявлении.

Предполагается, что пассажиры, зная о правилах, будут уверены в безопасности перелетов. Это поможет авиаперевозчикам частично преодолеть последствия пандемии уже этим летом.

Правила для авиапутешествий:

Гигиена рук – мыть руки с мылом, или, если его нет, использовать антисептическое средство (раствор для дезинфекции рук). Защита дыхания – прикрывать нос и рот бумажным полотенцем, платком или согнутым локтем. Избегать прямого контакта с любыми поверхностями в самолете или аэропорту.