Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Новыми правилами должны руководствоваться авиаперевозчики. Они обязаны напоминать о правилах пассажирам, а также контролировать их соблюдением.
Кроме защитных масок и гигиены рук пассажирам рекомендуют соблюдать социальную дистанцию.
“Пассажиры должны быть уверены, что путешествие самолетом с другими людьми в ограниченном пространстве несет минимальные риски для их здоровья”, – говорится в заявлении.
Предполагается, что пассажиры, зная о правилах, будут уверены в безопасности перелетов. Это поможет авиаперевозчикам частично преодолеть последствия пандемии уже этим летом.
Правила для авиапутешествий:
- Гигиена рук – мыть руки с мылом, или, если его нет, использовать антисептическое средство (раствор для дезинфекции рук).
- Защита дыхания – прикрывать нос и рот бумажным полотенцем, платком или согнутым локтем.
- Избегать прямого контакта с любыми поверхностями в самолете или аэропорту.
- 15 июня – главная ориентировочная дата для начала международного туризма. Свои границы уже готова открыть даже Италия, а Хорватия принимает туристов по-тихому.