В Европейском союзе официально осудили ракетную атаку Ирана на американские военные базы в Ираке.

Об этом сообщает немецкое издание DW.

Уточняется, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель призвал остановить в регионе “спираль насилия”.

“Последние ракетные атаки на авиабазы в Ираке, которые используются силами США и коалиции, в частности, европейскими силами, являются очередным примером эскалации и противостояния, что нарастает”, – сказал он.

При этом Боррель также пригласил в Брюссель для переговоров главу министерства иностранных дел Ирана Мохаммада Зарифа.

В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен призвала немдленно прекратить огонь на Ближнем Востоке и возобновить диалог между сторонами противостояния.

Дер Ляен также планирует обсудить сложившуюся ситуацию с премьером Британии Борисом Джонсоном.

Помимо того, она заявила, что в ЕС продолжат работу, направленную на спасение ядерной сделки с Ираном, несмотря на официальные заявления Тегерана о ее разрыве.