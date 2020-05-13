Covid-19 Украина

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В ЕС отреагировали на принятие «антиколомойского» закона

В Европейском Союзе приветствуют принятие Верховной Радой закона о банках.

Среда, 13 мая 2020, 15:16

Об этом глава представительства ЕС в Украине написал на своей странице в Twitter.

По словам представителя, принятие “антиколомойского” закона является жизненно необходимым для защиты украинских налогоплательщиков и публичных финансов в стране.

“Евросоюз приветствует принятие Верховной радой законопроекта относительно банковского урегулирования. Это жизненно необходимая мера для защиты публичных финансов и украинских налогоплательщиков, для экономической стабильности, прозрачности, верховенства права и продолжение финансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда и ЕС”, – пишет он.

  • 16 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект о внесении изменений в регламент, чтобы ускорить принятие “антиколомойского” проекта закона во втором чтении. Впоследствии его подписал президент Владимир Зеленский.
  • 30 апреля Верховная Рада Украины поддержала применение специальной процедуры при рассмотрении “антиколомойского” проекта закона.
Теги: антиколомойский закон, Верховна Рада, Европейский Союз

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