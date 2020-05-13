В ЕС отреагировали на принятие «антиколомойского» закона

В Европейском Союзе приветствуют принятие Верховной Радой закона о банках.

Об этом глава представительства ЕС в Украине написал на своей странице в Twitter.

По словам представителя, принятие “антиколомойского” закона является жизненно необходимым для защиты украинских налогоплательщиков и публичных финансов в стране.

“Евросоюз приветствует принятие Верховной радой законопроекта относительно банковского урегулирования. Это жизненно необходимая мера для защиты публичных финансов и украинских налогоплательщиков, для экономической стабильности, прозрачности, верховенства права и продолжение финансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда и ЕС”, – пишет он.

Сегодня Верховная Рада приняла в целом “антиколомойский закон”, который является условием сотрудничества Украины и Международного валютного фонда. Документ поддержали далеко не все фракции.