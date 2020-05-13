В ЕС отреагировали на принятие «антиколомойского» закона

Об этом глава представительства ЕС в Украине написал на своей странице в Twitter.
По словам представителя, принятие “антиколомойского” закона является жизненно необходимым для защиты украинских налогоплательщиков и публичных финансов в стране.
“Евросоюз приветствует принятие Верховной радой законопроекта относительно банковского урегулирования. Это жизненно необходимая мера для защиты публичных финансов и украинских налогоплательщиков, для экономической стабильности, прозрачности, верховенства права и продолжение финансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда и ЕС”, – пишет он.
- Сегодня Верховная Рада приняла в целом “антиколомойский закон”, который является условием сотрудничества Украины и Международного валютного фонда. Документ поддержали далеко не все фракции.
- 16 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект о внесении изменений в регламент, чтобы ускорить принятие “антиколомойского” проекта закона во втором чтении. Впоследствии его подписал президент Владимир Зеленский.
- 30 апреля Верховная Рада Украины поддержала применение специальной процедуры при рассмотрении “антиколомойского” проекта закона.